Alanyaspor Erzurum'da Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Erzurum'da devam etti.
Turuncu-yeşilli ekip, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde bugün yaptığı tek antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Futbolcular, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde yaptıkları idmanda ısınmanın ardından taktik çalışması ve koşuyla günü tamamladı.
Alanyaspor, yarın ilk hazırlık maçında Azerbaycan'ın Araz Nahçıvan takımı ile saat 16.00'da kamp yaptığı tesislerde karşılaşacak.
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