Hakemler: Emre Kargın, Murat Şener, Bersan Duran
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec, Richard, Leroy Fer (Dk. 71 Novais), Oğuz Aydın, Efecan Karaca (Dk. 83 Janvier), Yusuf Özdemir, Hassan (Dk. 63 Eduardo)
Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Ramazan Civelek, Attamah, Kolovetsios, Carole, Kartal Kayra Yılmaz, Bourabia, Boa Morte (Dk. 90+1 Bahoken), Karimi (Dk. 90+2 Shukurov), Cardoso, Nazon (Dk. 79 Mane)
Gol: 90+13 Oğuz Aydın (Corendon Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 36 Bilal Bayazıt, Dk. 40 Kartal Kayra Yılmaz, Dk. 90+ 14 Bourabia (Mondihome Kayserispor), Dk. 74 Novais (Corendon Alanyaspor)
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Corendon Alanyaspor, evinde ağırladığı Mondihome Kayserispor'u 1-0 mağlup etti.
54. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Efecan Karaca'nın pasında rakip yarı sahanın çaprazında topla buluşan Oğuz Aydın'ın vuruşunda top direğin üzerinden az farkla auta çıktı.
64. dakikada Kayserispor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Carole'nin ortasında, kaleci Ertuğrul Taşkıran kalesinden açılarak topu Boa Morte'ye gelmeden uzaklaştırdı.
68. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Carole'nin savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Cardoso'nun, kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın üzerinden aşırtarak kaleye gönderdiği top direkten döndü.
90+2. dakikada Alanyaspor'da sağ kanattan Novais'in kullandığı serbest vuruşta arka direkte topa iyi yükselen Aliti'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Hakem Emre Kargın golü verdi. Yapılan 7 dakikalık VAR incelemesinin ardından hakem Kargın VAR'a çağırıldı. Pozisyonu tekrar izleyen Kargın ofsayt dolayısıyla golü iptal etti.
90+13. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Novais'in yerden ceza sahasına gönderdiği pasta, Oğuz Aydın arka direkte kayarak vurduğu topu ağlara gönderdi: 1-0
Karşılaşma, Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Son Dakika › Spor › Alanyaspor, evinde Kayserispor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika
Fenerbahçe, Efeler Ligi'nin 25. haftasında sahasında karşılaştığı Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Maçın setleri 25-21, 25-20, 25-16 şeklinde sonuçlandı.
Trabzonsporlu futbolcu Mehmet Can Aydın'ın sağ üst adalesinde yaralanma tespit edildiği açıklandı. Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, oyuncunun tedavisine başlandığını belirtti.
Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Kayserispor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, 'Kazanmaya, puan ve puanlara talip olmaya devam edeceğiz. Nefes aldık çok şükür. Oyuncularımın ayağına sağlık' dedi.
Trabzonspor'un futbol A takımında yer alan Mehmet Can Aydın'ın yapılan antrenmanda yaşadığı ağrı sonucunda yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ üst adalesinde yaralanma tespit edildi. Oyuncunun tedavisi başlatıldı.
TFF 3. Lig gruplarında 24. hafta maçları oynandı. İşte alınan sonuçlar: 1. Grup: Küçükçekmece Sinopspor 1-2 Kepezspor, 52 Orduspor 2-1 Edirnespor. 2. Grup: Hacettepe 1945 SK 1-0 Turgutluspor, Kemerkent Bulvarspor 2-0 TPAO Batman Petrolspor. 3. Grup: Bornova 1877 1-0 Darıca Gençlerbirliği. 4. Grup: İdaş Çatalcaspor 2-0 Orduspor 1967.
Kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde yerli ve yabancı ziyaretçiler, doğal güzelliklerin tadını çıkararak kayak, snowboard ve kızakla kayma imkanı buluyor. Mart ayında bile kar yağışının devam etmesiyle birlikte kayakseverler, Ilgaz Dağı'nda keyifli bir sezon geçiriyor.
Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas, Alanyaspor mağlubiyetinin ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını belirterek, son dakikada yedikleri golle mağlup olmanın acı verici olduğunu söyledi.
TFF 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı gruplarda 31. hafta, oynanan 2 maçla başladı.
Düzce'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen İ.A.'yı kaldığı otelde yakaladı. Yapılan aramada, 960 gram sentetik uyuşturucu ve 80 gram toz esrar ele geçirildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında oynanan Bandırmaspor-Eyüpspor maçının ardından iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bandırmaspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, maçın sonucundan üzgün olduklarını ve hatalardan ders çıkarmaları gerektiğini belirtirken, Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş ise zor bir maç oynadıklarını ve son dakikalarda aldıkları galibiyetten mutlu olduklarını ifade etti.
Fenerbahçe Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. İdman, koşu, ısınma, koordinasyon hareketleri, pas çalışması ve taktiksel çalışmalarla sona erdi. Sarı-lacivertli ekip, maç öncesi Trabzon'a hareket etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?