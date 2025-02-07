Alanyaspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 9 Şubat Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.
Turuncu-yeşilliler, teknik direktör Sami Uğurlu, yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman yaptı.
Fatih Karagümrük ile dün oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında ilk 11'inde yer alan oyuncular yenileme çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise top kapma çalışmasının ardından dar alanda oyun ile idmanı tamamladı.
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