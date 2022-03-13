Alanyaspor-Fenerbahçe maçından notlar - Son Dakika
Üye Girişi

Alanyaspor-Fenerbahçe maçından notlar

13.03.2022 19:09
Alanyaspor-Fenerbahçe maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Trabzonspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda zorunlu 2 değişikliğe gitti.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Trabzonspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda zorunlu 2 değişikliğe gitti.

Deneyimli teknik adam, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan karşılaşmada Trabzonspor mücadelesinde ilk 11'de görev verdiği İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'ı cezaları sebebiyle görevlendiremezken, bu isimlerin yerine Ozan Tufan ile Mesut Özil'i ilk 11'de sahaya sürdü.

İsmail Kartal, Aytemiz Alanyaspor karşısında kalede Altay Bayındır'a görev verirken, savunma dörtlüsü Ozan Tufan, Serdar Aziz, Kim Min-jae ve Attila Szalai'den oluştu.

Orta sahada Miguel Crespo, Miha Zajc'ı oynatan Kartal, sağda Bright Osayi-Samuel, solda ise Diego Rossi'ye şans tanıdı. Gol yollarında Serdar Dursun'a güvenen Kartal, Serdar'ın arkasında ise Mesut Özil'i oynattı.

Fenerbahçe'de Berke Özer, Jose Sosa, Osman Ertuğrul Çetin, Burak Kapacak, Mergim Berisha, Dimitris Pelkas, Arda Güler, Nazım Sangare, Marcel Tisserand ve Çağtay Kurukalıp ise forma bekledi.

Fenerbahçe'de 6 eksik

Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında 6 futbolcusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertli ekipte kart cezalısı Mert Hakan Yandaş ile İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra, sakatlıkları nedeniyle Filip Novak, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu ve Enner Valencia da Alanyaspor maçı kadrosuna alınmadı.

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, uzun bir aranın ardından ilk 11'de görev yaptı.

Aytemiz Alanyaspor'da 5 değişiklik

İtalyan çalıştırıcı Francesco Farioli yönetimindeki Alanyaspor, 28. haftadaki Yukatel Kayserispor maçına göre 5 değişikliğe gitti.

Son maçın ilk 11'inde kendilerine yer bulan Serkan Kırıntılı, Mevlja, Borja, Fer ve Oğuz Aydın'ın yerine Marafona, Juanfran, Furkan Bayır, Novais ve Emre Akbaba, Fenerbahçe maçının ilk 11'inde yer aldı.

Aytemiz Alanyaspor'un Fenerbahçe karşısındaki ilk 11'i, Marafona, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Tayfur Bingöl, Furkan Bayır, Novais, Efkan Bekiroğlu, Umut Güneş, Efecan Karaca ve Emre Akbaba'dan oluştu.

Alanyaspor'un yedek kulübesinde ise Serkan Kırıntılı, Ahmet Gülay, Johan Fer, Erencan Yardımcı, Famara Diedhiou, Emirhan Aydoğan, Candeias, Mevlja, Çağan Kayra Erciyas ve Oğuz Aydın görev bekledi.

YORUMLAR
500

Aytemiz Alanyaspor, İsmail Kartal, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Alanyaspor-Fenerbahçe maçından notlar - Son Dakika


Son Dakika
19:06 Alanyaspor-Fenerbahçe maçı başladı! Canlı anlatım haberimizde
19:02 Vaka sayılarında durum nasıl? Bakan Koca haritayı paylaştı
18:45 BM Genel Sekreteri Guterres'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a diplomatik çabalarından dolayı teşekkür
18:17 İstanbul'da motokurye, motosiklet ve scooter kullanımına yarın 10.00'dan itibaren izin verilecek
18:15 Kıyasıya bir maç! Adana Demirspor-Sivasspor'a 3-2 mağlup oldu
18:13 En son 2015 yılında yağmıştı! Kıbrıslı vatandaşlar karın keyfini doyasıya çıkardı
18:06 Bu geceye de dikkat! Kar yağışı ne zaman bitecek? Ekrem İmamoğlu açıkladı
17:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in görüşmesi bitti! İşte gündemdeki konu başlıkları
17:28 Taraftarlar Neymar ve Messi'ye öfkeli! Maç boyunca protesto sesleri yükseldi
17:08 Rıdvan Dilmen tarih verdi! Trabzonspor'un şampiyonluğu hakkında açıklama yaptı: Matematiksel olarak garantiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2022 19:16:11. #1.13#
SON DAKİKA: Alanyaspor-Fenerbahçe maçından notlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement