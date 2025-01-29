Alanyaspor, Florent Hasani ile 1,5 Yıllık Anlaşma Sağladı

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SÜPER Lig ekiplerinden Alanyaspor, son olarak Rapid Bükreş forması giyen Florent Hasani ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı.

Alanyaspor, devre arası transfer döneminde takviyelerine devam ediyor. Hücum hattını güçlendirmek isteyen turuncu-yeşiller, 27 yaşındaki Kosovalı forvet oyuncusu Florent Hasani'yi ile anlaşmaya vardı. Transferin önümüzdeki günlerde resmiyete dökülmesi bekleniyor. Arnavutluk liginde gol krallığı bulunan Hasani, daha önce UEFA Konferans Ligi'nde Tirana formasıyla Beşiktaş'a rakip olmuştu.