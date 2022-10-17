Antrenmanda, Fraport TAV Antalyaspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular pas ve yenileme çalışması yaptı. Takımın geri kalanı ise ısınma çalışmalarının ardından pas, şut ve taktik çalışmayla antrenmanı tamamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Alanyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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