Alanyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Alanyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

17.10.2022 14:52
Alanyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.

Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.

İki günlük iznin ardından Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Francesco Farioli gözetiminde Galatasaray maçı hazırlıklarına başlayan turuncu-yeşilli takım, iki grup halinde çalıştı.

Antrenmanda, Fraport TAV Antalyaspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular pas ve yenileme çalışması yaptı. Takımın geri kalanı ise ısınma çalışmalarının ardından pas, şut ve taktik çalışmayla antrenmanı tamamladı.

Yeşil-turunculu ekip, hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Alanyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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