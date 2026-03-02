Alanyaspor, Galatasaray Maçına Hazır

Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. haftasında yarın evinde Galatasaray ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenman ısınma çalışmasıyla başladı.
Pas çalışmasıyla süren idman, taktik uygulamalar ile sona erdi.
Corendon Alanyaspor'un Galatasaray ile yarın saat 20.30'da Alanya Oba Stadı'nda yapacağı maçı, hakem Çağdaş Altay yönetecek.
