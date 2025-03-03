Alanyaspor Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

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Dün Çaykur Rizespor'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında evinde Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu yönetimindeki antrenmanda Rizespor müsabakasında ilk 11'de forma giyen oyuncular, salonda yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma çalışmasının ardından dar alanda oyun ile idmanı tamamladı. - ANTALYA