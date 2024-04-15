TFF'nin bu hafta açıkladığı karar ile her hafta 3 kritik maçın VAR koltuğunda yabancı hakemlerin oturacağı açıklanmış, ilk olarak Ankaragücü- Gaziantep FK maçında İspanyol Mario Melero Lopez görev yapmıştı.
Bu akşam oynanacak olan haftanın son maçında Alanyaspor- Galatasaray maçının VAR hakemi olarak Portekizli Fabio Melo görevlendirildi.
Fabio Melo, 1990 yılında Portekiz, Valongo'da dünyaya geldi. Portekiz Futbol Federasyonu aktif üyesi olan 33 yaşındaki Melo, Portekiz Ligi'nde profesyonel olarak hakemlik yapıyor.
Son Dakika › Spor › Alanyaspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Fabio Melo oldu - Son Dakika
Corendon Alanyaspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, Galatasaray maçında kırmızı kart gören Teknik Direktör Fatih Tekke ile ilgili, 'Çok kolay bir pozisyonda atılması bana biraz tuhaf geldi. Gelip uyarabilirdi. Önümüzdeki haftalara bakacağız' dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, 'Tek hedefimiz Galatasaray'ı şampiyon yapmak. Bunun için de 6 maç kaldı. Bu 6 maçı da kazanarak şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonluk yolunda önemli adımlar atıyoruz. Bugün de bunlardan bir tanesiydi' dedi.
Bafra Kuş Cenneti'nde, Turizm Haftası kapsamında bisiklet turu düzenlendi. Etkinlik, bölgenin doğal ve tarihi güzelliklerini göstermek ve bisiklet turizmini teşvik etmek amacıyla gerçekleştirildi. Samsun Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı ve birçok bisiklet tutkunu etkinliğe katıldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Tek hedefimiz Galatasaray'ı şampiyon yapmak. Bunun için de 6 maç kaldı. Bu 6 maçı da kazanarak şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonluk yolunda önemli adımlar atıyoruz. Bugün de bunlardan bir tanesiydi" dedi.
Samsun'un Bafra ilçesinde görevli polis memuru Ercan Dursun, görevi başında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Dursun için Bafra Bölge Trafik istasyon Amirliği bahçesinde tören düzenlendi. 13 yıllık polis memuru olan Dursun'un evli ve 3 çocuk babası olduğu belirtildi.
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında sahasında Bodrum FK ile 1-1 berabere kalan Adanaspor'un teknik direktörü Mustafa Kemal Kılıç, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında hakem yönetimini eleştirerek, 'Belki bu 2 puan kayıp ile küme düşeceğiz' dedi. Kılıç, iyi oynadıkları bir maçı kazanamadıklarını ve VAR hakemine olan güvenini kaybettiğini söyledi.
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