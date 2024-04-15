Alanyaspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Fabio Melo oldu - Son Dakika
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Alanyaspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Fabio Melo oldu

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Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Alanyaspor-Galatasaray maçının VAR hakemi olarak Portekizli Fabio Melo görevlendirildi.

15.04.2024 13:15  Güncelleme: 13:20
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TFF'nin bu hafta açıkladığı karar ile her hafta 3 kritik maçın VAR koltuğunda yabancı hakemlerin oturacağı açıklanmış, ilk olarak Ankaragücü- Gaziantep FK maçında İspanyol Mario Melero Lopez görev yapmıştı.

FABIO MELO GÖREV YAPACAK

Bu akşam oynanacak olan haftanın son maçında Alanyaspor- Galatasaray maçının VAR hakemi olarak Portekizli Fabio Melo görevlendirildi.

FABIO MELO KİMDİR?

Fabio Melo, 1990 yılında Portekiz, Valongo'da dünyaya geldi. Portekiz Futbol Federasyonu aktif üyesi olan 33 yaşındaki Melo, Portekiz Ligi'nde profesyonel olarak hakemlik yapıyor.

Alanyaspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Fabio Melo oldu
Alanyaspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Fabio Melo oldu

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alanyaspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Fabio Melo oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (34)

  • ferhat eser: oldu olucak felipe meloya görev verin şaşırtmazsınız 66 47 Yanıtla Galatasaray Spor kulübü: Yaranmı var 53 44 güngör SAĞ: ferhat dayı gellmiş gene, beşiktaşın haberlerinin altında göremiyoz seni ama maşaallah koonu cimbom ezikbahçe olunca coşuyon, sen bence ezikbahçelisin ezikliğinden ben beşiktaşlıyım diyon, 33 29 ferhat eser: Olimpiyatta nasıl kaçmıştı çarşıyı görünce kolpacı melo Beşiktaşın B si yetti :))) 25 33 ferhat eser: gese spor kulübü belki kemiği bitmistir biraz kemik atardık 18 12 güngör SAĞ: FB 8 BJK 0 nasıl ferat dayı????????? 10 12
  • Cemilrepost Demiroğlu: O zaman Fenerbahçe nin liderliği hayırlı olsun 28 22 Yanıtla Mevlut Emre: Şimdide beleşten puan alsınlar göreyim bedavacı cincon okan buruk ağlama vaktin geldi 9 4
  • Sakin Kafa: Alanya'nın son 11 lig maçında 1 mağlubiyeti var. Bugün hakemsiz maça çıkacak olan eyyamcıların içinden geçecek. 26 14 Yanıtla
  • Gencay Ozcetin: Din ,vatan ,bayrak diye diye herseyden bizi uzaklaştıran hükumet, spora da el atınca bu duruma geldik.Hepsinin hesabını ödeyecekler, vatan hainleri . 17 14 Yanıtla
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