Alanyaspor Gençlerbirliği\'ne Hazırlanıyor

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray karşılaşmasında ilk 11'de görev alan futbolcular yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular pas organizasyonları üzerinde durdu. Antrenman dar alanda oynanan oyunla sona erdi.
Alanyaspor, Gençlerbirliği mücadelesinin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - ANTALYA
