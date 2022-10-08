Alanyaspor, Hatayspor maçına hazır - Son Dakika
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Alanyaspor, Hatayspor maçına hazır

08.10.2022 16:04
Alanyaspor, Hatayspor maçına hazır

Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Atakaş Hatayspor karşılaşması öncesi son çalışmasını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Francesco Farioli yönetiminde ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yapan Akdeniz ekibi, taktiksel hazırlıklarla idmanı tamamladı.

Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor ile yarın saat 17.00'da Yeni Hatay Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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Kaynak: AA

Aytemiz Alanyaspor, Cengiz Aydoğan, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alanyaspor, Hatayspor maçına hazır - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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