Alanyaspor, Karagümrük Maçı Hazırlıklarına Başladı

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Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında perşembe günü oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Alanyaspor, hazırlıklara ara vermeden başladı. Teknik Direktör Sami Uğurlu yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Göztepe maçında ilk 11'de mücadele eden oyuncular antremanı yenileme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise top kapma ve dar alanda oyuncu çalışması gerçekleştirdi.

Alanyaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antreman ile devam edecek. - ANTALYA