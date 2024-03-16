Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada Hadergjonaj'ın pasında topla buluşan Efecan'ın ceza sahası içinden sert şutunda kaleci Bilal meşin yuvarlığı kontrol etti.
61. dakikada Karimi'nin sağ ayağıyla yerden şutunda top auta çıktı.
68. dakikada Carole'ün pasına hareketlenen Cardoso sağ ayağıyla topu aşırttı. Top kaleci Ertuğrul'u geçerek direkten döndü.
90+9. dakikada sağ kanattan Novais'in kullandığı serbest vuruşta arka direkte Fidan Aliti kafayı vurdu, top ağlara gitti. Yaklaşık 7 dakika süren VAR kontrolünün ardından ağlara giden top gol, pozisyonun ofsayt olması sebebiyle geçerliliği kazanmadı.
90+13. dakikada sol kanattan Novais'in yerden ortasında Oğuz Aydın arka direkte dokunarak topu ağlara yolladı. 1-0
90+17. dakikada kullanılan kornerde Kolovetsios'un kafa vuruşunda Alanyaspor savunmasında Yusuf Özdemir topu çizgiden çıkardı.
Hakemler: Emre Kargın, Murat Şener, Bersan Duran
Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Balkovec, Richard, Fer (Novais dk. 71), Oğuz Aydın, Efecan Karaca (Janvier dk. 83), Yusuf Özdemir, Ahmed Hassan (Carlos Eduardo dk. 63)
Yedekler: Yusuf Karagöz, Lima, Sisto, Fatih Aksoy, Anderson, Mert Torlak, Yunus Bahadır
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Kayserispor: Bilal Bayazit, Ramazan Civelek, Attamah, Kolovetsios, Carole, Kartal Yılmaz, Bourabia, Boa Morte (Bahoken 90+2), Karimi (Shukurov 90+2), Cardoso, Nazon (Mane dk. 78)
Yedekler: Onurcan Piri, Mehmet Eray Özbek, Yiğit Emre Çeltik, Berat Keskin, Hasan Ali Kaldırım, Ackah, Jeanvier
Teknik Direktör: Burak Yılmaz
Gol: Oğuz Aydın (dk. 90+13) (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Novais (Alanyaspor) Bilal, Kartal Kayra, Bourabia (Kayserispor) - ANTALYA
Son Dakika › Spor › Alanyaspor, Kayserispor'u 1-0 Mağlup Etti - Son Dakika
Trabzonsporlu futbolcu Mehmet Can Aydın'ın sağ üst adalesinde yaralanma tespit edildiği açıklandı. Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, oyuncunun tedavisine başlandığını belirtti.
Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Kayserispor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, 'Kazanmaya, puan ve puanlara talip olmaya devam edeceğiz. Nefes aldık çok şükür. Oyuncularımın ayağına sağlık' dedi.
Trabzonspor'un futbol A takımında yer alan Mehmet Can Aydın'ın yapılan antrenmanda yaşadığı ağrı sonucunda yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ üst adalesinde yaralanma tespit edildi. Oyuncunun tedavisi başlatıldı.
TFF 3. Lig gruplarında 24. hafta maçları oynandı. İşte alınan sonuçlar: 1. Grup: Küçükçekmece Sinopspor 1-2 Kepezspor, 52 Orduspor 2-1 Edirnespor. 2. Grup: Hacettepe 1945 SK 1-0 Turgutluspor, Kemerkent Bulvarspor 2-0 TPAO Batman Petrolspor. 3. Grup: Bornova 1877 1-0 Darıca Gençlerbirliği. 4. Grup: İdaş Çatalcaspor 2-0 Orduspor 1967.
Kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde yerli ve yabancı ziyaretçiler, doğal güzelliklerin tadını çıkararak kayak, snowboard ve kızakla kayma imkanı buluyor. Mart ayında bile kar yağışının devam etmesiyle birlikte kayakseverler, Ilgaz Dağı'nda keyifli bir sezon geçiriyor.
Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas, Alanyaspor mağlubiyetinin ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını belirterek, son dakikada yedikleri golle mağlup olmanın acı verici olduğunu söyledi.
TFF 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı gruplarda 31. hafta, oynanan 2 maçla başladı.
Düzce'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen İ.A.'yı kaldığı otelde yakaladı. Yapılan aramada, 960 gram sentetik uyuşturucu ve 80 gram toz esrar ele geçirildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında oynanan Bandırmaspor-Eyüpspor maçının ardından iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bandırmaspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, maçın sonucundan üzgün olduklarını ve hatalardan ders çıkarmaları gerektiğini belirtirken, Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş ise zor bir maç oynadıklarını ve son dakikalarda aldıkları galibiyetten mutlu olduklarını ifade etti.
Fenerbahçe Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. İdman, koşu, ısınma, koordinasyon hareketleri, pas çalışması ve taktiksel çalışmalarla sona erdi. Sarı-lacivertli ekip, maç öncesi Trabzon'a hareket etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?