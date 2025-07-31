Alanyaspor, Kayserispor'u 2-0 Geçti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor hazırlık maçında Bellona Kayserispor'u 2-0 yendi.
Sezon öncesi çalışmalarını Erciyes Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Kayserispor, Alanyaspor ile karşılaştı.
Kamp merkezindeki sahada oynanan müsabakanın ilk yarısını Alanyaspor, 8. dakikada Andraz Sporar ve 12. dakikada Güven Yalçın'ın golleriyle 2-0 önde tamamladı.
Sarı kırmızılı takımın gol bulamadığı maçı Alanyaspor, 2-0 kazandı.
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