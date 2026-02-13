Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde yapılan çalışma ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman, pas organizasyonlarıyla devam ederken, idman, taktik ağırlıklı çalışmalarla sona erdi.
Corendon Alanyaspor, hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. - ANTALYA
Son Dakika › Spor › Alanyaspor Konyaspor'a Hazır - Son Dakika
