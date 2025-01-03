Alanyaspor, Konyaspor'u 2-1 yendi

(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Tümosan Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.
Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Gaius Makouta ve 54. dakikada Sergio Cordova kaydetti. Konyaspor, tek golünü 90+6. dakikada Blaz Kramer ile buldu. Corendon Alanyaspor, maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla Corendon Alanyaspor 21 puana yükselirken, Tümosan Konyaspor 20 puanda kaldı.
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