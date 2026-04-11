Alanyaspor - Trabzonspor 1-1 - Son Dakika
Alanyaspor - Trabzonspor 1-1

11.04.2026 19:22
Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Ozan Tufan ve Güven Yalçın goller attı.

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Mehmet Türkmen, Mustafa Savranlar, Candaş Erbil

Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Enes Keskin (Dk. 68 İzzet Çelik), Makouta (Dk 68 Maestro), Janvier (Dk. 88 Fatih Aksoy), Ruan, Efecan Karaca (Dk. 68 İbrahim Kaya), Hwang, Güven Yalçın (Dk. 81 Mounie)

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Ozan Tufan (Dk. 77 Umut Nayir), Nwakaeme (Dk. 84 Lovik), Augusto (Dk. 89 Bouchouari)

Goller: Dk. 58 Ozan Tufan (Trabzonspor), Dk. 67 Güven Yalçın (penaltıdan) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 70 Janvier, Dk. 90+4 Ümit Akdağ, Dk. 90+7 Fatih Aksoy (Corendon Alanyaspor), Dk. 71 Folcarelli (Trabzonspor)

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yapılan Corendon Alanyaspor-Trabzonspor karşılaşması 1-1 eşitlikle tamamlandı.

48. dakikada Trabzonspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta topla buluşan Nwakaeme, Enes Keskin'i geçerek son çizgi üzerinde ortaladı. Kaleci Victor son anda uzanarak topu uzaklaştırdı.

54. dakikada Alanyaspor'un geliştirdiği atakta Güven Yalçın, sol kanttaki Ruan'ı topla buluşturdu. Rakip ceza sahasına giren Ruan'ın sol çaprazdan kaleye çektiği şutu kaleci Onana rahatlıkla kontrol etti.

57. dakikada sol kanattan Mustafa Eskihellaç ile gelişen atakta boşa kaçan Zubkov topla buluştu. Bu futbolcunun kaleyi çaprazdan gören noktada çektiği şutta, meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

58. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sağ kanattan Pina'nın ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Ozan Tufan kafayla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1

61. dakikada VAR kontrolü sonrası Mehmet Türkmen Alanyaspor lehine penaltı noktasını gösterdi. Enes Keskin'in gönderdiği topu kontrol etmek isteyen Güven Yalçın'a Nwaiwu müdahale etmek istedi. Trabzonspor ceza sahasında Nwaiwu'nun topa elle müdahalesi gerekçesiyle hakem Mehmet Türkmen VAR uyarısı sonrası penaltı noktasını gösterdi.

67. dakikada penaltıda topun başına geçen Güven Yalçın takımına beraberlik golünü getirdi: 1-1

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Alanyaspor - Trabzonspor 1-1 - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp olarak aranıyordu: Metruk binada boğazı kesilmiş bulundu Kayıp olarak aranıyordu: Metruk binada boğazı kesilmiş bulundu
Ünlü isimlere yeni bir soruşturma daha geliyor: Başsavcı Fatih Dönmez açıkladı Ünlü isimlere yeni bir soruşturma daha geliyor: Başsavcı Fatih Dönmez açıkladı
Avustralya’nın Arda Güler korkusu Milli yıldızımızı bakın kime benzettiler Avustralya'nın Arda Güler korkusu! Milli yıldızımızı bakın kime benzettiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’e “apartheid“ tepkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e "apartheid" tepkisi
Bakan Gürlek duyurdu: Türkiye’den Sumud Filosu için çarpıcı hamle Bakan Gürlek duyurdu: Türkiye'den Sumud Filosu için çarpıcı hamle
Fenerbahçe’den yeni golcü açıklaması: Haziran ayında takımda Fenerbahçe'den yeni golcü açıklaması: Haziran ayında takımda

20:41
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu
20:30
İstese yapamaz Hamza Akman boş kaleye inanılmazı başardı
İstese yapamaz! Hamza Akman boş kaleye inanılmazı başardı
20:18
İran-ABD müzakerelerinde kriz patlak verdi O konuda bir türlü anlaşamıyorlar
İran-ABD müzakerelerinde kriz patlak verdi! O konuda bir türlü anlaşamıyorlar
19:51
47 yıl sonra tarihi temas: ABD ve İran aynı masada
47 yıl sonra tarihi temas: ABD ve İran aynı masada
18:58
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
18:10
Irak’ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu
Irak'ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 20:57:36. #.0.5#
SON DAKİKA: Alanyaspor - Trabzonspor 1-1 - Son Dakika
