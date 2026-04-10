Alanyaspor, Trabzonspor Maçına Hazır

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Dar alan oyunuyla devam eden idman, taktik çalışmasıyla sona erdi.
Turuncu-yeşilli ekip, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.
Corendon Alanyaspor ile Trabzonspor, yarın saat 17.00'de Alanya Oba Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
