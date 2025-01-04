Alanyaspor, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda 8 Ocak Çarşamba günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Turuncu-yeşilli kulübün yaptığı açıklamaya göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Sami Uğurlu yönetimindeki antrenmanda TÜMOSAN Konyaspor maçında forma giyen futbolcular salonda yenilenme çalışması yaptı.
İdman, diğer oyuncuların ısınma koşularının ardından istasyon çalışmalarıyla tamamlandı.
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