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Alanyaspor Türkiye Kupası'na veda etti - Son Dakika
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Alanyaspor Türkiye Kupası'na veda etti

Alanyaspor, Türkiye Kupası 5. Turu'nda Samsunspor'a 3-1 mağlup olarak kupaya veda etti. Maçın ardından yapılan basın toplantısında Samsunspor Teknik Direktörü Markus Alfred Gisdol ve Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu. Gisdol, oyuncularının yorgunluğunu hissettiklerini ve bazı değişiklikler yapmak zorunda kaldıklarını belirtirken, Tekke ise maçın enteresan bir şekilde geçtiğini ve istenmeyen hataların yaşandığını ifade etti.

Alanyaspor Türkiye Kupası\'na veda etti
17.01.2024 - 20:56,  Güncelleme: 20:58
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Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda Alanyaspor sahasında Samsunspor'a 3-1 mağlup olarak kupaya veda etti.

Samsunspor Teknik Direktörü Markus Alfred Gisdol ve Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maç öncesinde oyuncularının geçen haftaki maçın yorgunluğunu hissettiğini ve bu nedenle bazı değişiklikler yapmak zorunda kaldıklarını belirten Samsunspor Teknik Direktörü Markus Alfred Gisdol, "Maçtan önce normalden farklı olarak bazı değişikliler yaptık. Çünkü geçen hafta oynadığımız maçtan ötürü kendini yorgun hisseden oyuncularımız vardı. Geçen haftalarda çok forma şansı bulamayan bazı oyuncular için bu tür maçlar büyük şans oluyor. En iyi yapıyı bulmak için maç başlayınca biraz zamana ihtiyacımız oldu. Dakikalar geçtikçe oyunumuz daha iyi oynamaya başladık ve bu galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Oyuncularımı kutluyorum. Umarım bir sonraki maçı kendi evimizde oynarız. Bu benim bir dileğim ve arzum" diye konuştu.

FATİH TEKKE: HATA SONRASINDA İSTEMEDİĞİMİZ ŞEYLER OLDU

Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ise maçın enteresan bir şekilde geçtiğini ifade etti. İki takımın da az süre alan oyuncularıyla başladığını belirten Tekke, başlangıçta her şeyin yolunda gittiğini ancak bir hata sonucunda istenmeyen şeylerin yaşandığını söyledi. Tekke, "Enteresan bir maç oldu. Maçın öncesinde iki takımda oynayan çok süre alan oyunculardan ziyade az süre alan oyuncularıyla başladı. Biz de öyle yaptık. Aslında her şey yolundaydı, fakat oyunun bir bölümünde yapılan hata sonrasında istemediğimiz şeyler oldu. Bu durum düşünmediğimiz oyuncuları tekrar oyuna sokmamıza sebep oldu. Sonuç olarak, rakibin bize herhangi bir üstünlüğü yokken uzun vurarak üç tane gol yedik" dedi.

"MAĞLUBİYET HERKESİ ÜZDÜ BUNUN TEK SORUMLUSU BENİM"

Önemli bir periyodun başladığını, sakat ve cezalı oyuncuların dönmesi gerektiğini vurgulayan Fatih Tekke, "Özellikle Rize maçıyla başlayan dört maç çok önemli. Sakatlarımızın ve cezalılarımızın dönüşü olacak, ama Richard'ın cezalı olması da var. Bu kolay bir süreç gibi gözükmüyor. Oyuncularımın desteğiyle bunu tekrar başaracağız inşallah. Bugün daha az süre alan oyuncularım kendi performanslarından da memnun olmadıklarını değildir. Biz de memnun değiliz. Maçı değerlendirdiğimizde, beklenmeyen bir sonuç ve skorla karşılaştık, üzgünüz. Lige dönmek zorundayız. Hemen cumartesi önemli bir maçımız var. Taraftarımızdan özellikle top oyuncuların ayağında iken destek olmalarını bekliyoruz. Bu bizim için moral kaynağı. Rakip takımın kendi aleyhine hissedeceği duyguları yaşamak değil, kendi lehimize olumlu duygular yaşamak istiyoruz. Neticesinde, bir mağlubiyet herkesi üzdü. Taraftarımız üzgün, bunun tek sorumlusu benim. Bunu kimse istemiyordu. Oyun olarak konuşulacak çok şey var, aldığımız riskler ve oyun içinde yaptığımız değişiklikler var. Oynamayan oyunculara süre vermeye çalıştık Samsunspor'u tebrik ediyorum. Önümüze bakacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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