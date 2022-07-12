Alanyaspor'un Erciyes kampı başladı - Son Dakika
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Alanyaspor'un Erciyes kampı başladı

12.07.2022 23:24
Alanyaspor'un Erciyes kampı başladı

Alanyaspor, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Erciyes kampı çalışmalarına başladı.

Alanyaspor, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Erciyes kampı çalışmalarına başladı.

Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde başladı. Teknik Direktör Francesco Farioli gözetiminde yapılan antrenman ısınma ve kuvvet çalışmasıyla başladı. Daha sonra pas çalışmaları yapan yeşil turunculu ekip, antrenmanı dar alan oyunuyla tamamladı. Alanyaspor çalışmalarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Aytemiz Alanyaspor, Kayseri, Erciyes, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alanyaspor'un Erciyes kampı başladı - Son Dakika

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