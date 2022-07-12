Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde başladı. Teknik Direktör Francesco Farioli gözetiminde yapılan antrenman ısınma ve kuvvet çalışmasıyla başladı. Daha sonra pas çalışmaları yapan yeşil turunculu ekip, antrenmanı dar alan oyunuyla tamamladı. Alanyaspor çalışmalarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Alanyaspor'un Erciyes kampı başladı - Son Dakika

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