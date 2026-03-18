Alanyaspor\'un şakası yok! Kocaelispor\'a tarihi fark

Trendyol Süper Lig'in 27. hafta maçında Corendon Alanyaspor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Alanyaspor, 5-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Corendon Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Florent Hadergjonaj, 31. dakikada Hwang Ui-Jo, 63. dakikada Nuno Lima, 81. dakikada İbrahim Kaya ve 88. dakikada Nicolas Janvier kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Alanyaspor, 4 hafta sonra kazanarak 31 puana yükseldi. Üst üste ikinci kez kaybeden Kocaelispor ise 33 puanda kaldı. Alanyaspor, milli aranın ardından Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak. Kocaelispor, sahasında RAMS Başakşehir'i konuk edecek.
