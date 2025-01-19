Alanyaspor'un Teknik Direktörü Kadro Eksikliğinden Şikayetçi

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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında ikas Eyüpspor'a 3-0 yenilen Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Sami Uğurlu, kadro eksiklikleri olduğunu ve güçlü takımlara karşı zorlandıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uğurlu, "Oyunda olumlu değerlendireceğimiz bölümler olduğunu söyleyemeyiz. Bunun karşılığını da skor olarak aldık. Oyuna her anlamda iyi başlamamız gerekiyor. Kadro eksikliğimiz var. Oyunu değiştirecek oyuncu sayımız pek fazla yok. Kenar oyunculardan ve merkezden bu desteği alamıyoruz. Sistemimizde iki 8'in çok fazla skor üretmesi gerekiyor. Bu kadroyla maç kazanabilmemiz için hatasız oynamamız gerekiyor. Geçtiğimiz haftalarda bunu ortaya koyduk ve karşılığını aldık. Eyüpspor iyi mücadele etti. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar." diye konuştu.

Transferlerden sonra bir şeylerin değişebileceğini söyleyen Uğurlu, "Direkt oynayabilecek 4-5 oyuncuya ihtiyacımız var. Bunun için de uğraşıyoruz. Umarım tespit ettiğimiz oyuncular aramıza katılınca farklı işler ortaya çıkacaktır. Güçlü takımlara karşı zorlandığımız ortada. Umarım en kısa zamanda istediklerimizi gerçekleştirir ve önümüzdeki maça 2-3 oyuncu dahil ederek başlarız." ifadelerini kullandı.