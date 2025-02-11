Alanyaspor'un Yeni Transferleri Tek Çatıda Toplandı - Son Dakika
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Spor

Alanyaspor'un Yeni Transferleri Tek Çatıda Toplandı

Alanyaspor\'un Yeni Transferleri Tek Çatıda Toplandı

Corendon Alanyaspor, ara transfer döneminde 5 yeni oyuncu ile toplu imza töreni düzenledi.

11.02.2025 17:36
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Corendon Alanyaspor, ara tranfer döneminde takıma kattığı 5 futbolcu ile toplu imza töreni düzenledi.

Corendon Alanyaspor ara transfer döneminin bitimine saatler kala takıma kazandırdığı oyuncular ile toplu imza töreni düzenledi. İlk tören Panathinaikos takımından transfer edilen oyuncular Tonny Emlio Trindade de Vilhena ve Andraz Sporar için yapıldı. İmza töreninde konuşan Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Devre arası transfer yapmak oldukça zor. Transferin son günündeyiz. Yeni gelen futbolcularla görüşmelerimiz devam ediyordu. 2. gün önce imza tören yapıyoruz diye duyurusunu yaptık. Panathinaikos'dan 2 futbolcumuz var. Birinci transferimiz santrafor bölgesinde oynayan Sporar, diğeri de orta saha mevkinde Tonny. Özellikle oyuncularımıza Alanyaspor'a katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu bölgede eksikliklerimiz vardı. Bu eksiklikleri bu transferlerle gidereceğimizi düşünüyoruz. Tonny sezon sonuna kadar Sporar ile de 2.5 yıllık sözleşme imzaladık. Transferde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Eski oyuncumuz Tzavellas'ın katkısı çok fazla, kendisine teşekkür ediyorum. Aramıza hoş geldin diyorum" dedi.

Yeni transferlerden Vilhena ise, "Burada olduğum için mutluyum Şuanda çok hazırım takıma herseyimi vermek istiyorum. Takıma yardımcı olmak istiyorum umarım hepimiz için iyi bir sezon olacak" dedi. Vilhena'nın konuşmasının takımla bir an önce hazırlıklara başlamak istediğini ifade eden Sporar ise, "Takıma yardım etmeye hazırım. Biran önce takımla çalışmaya başlamak istiyorum. Umarım kupada ve ligde sonuna kadar ilerleriz" dedi.

Yeni transfer edilen yabancı futbolcuların imza töreninin ardından yerli futbolcular ile de imza töreni gerçekleşti. Tören öncesinde konuşan Alanyaspor Kulubü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Tabii ki de kulübümüzün her zaman Türk oyunculara da genç oyunculara da önem verdiğimizi herkes bilir. Tabi bu doğrultuda devre arası transfer zor olmasına rağmen genç oyunlarımızı transfer ettik. Pendikspor'dan Enes Keskin ve Mert Toy stoper Enes Orta Saha Batuhan Yavuz da Duisburg'dan geldi. Yani Alanyaspor'un geleceğinde çok faydalı olacak ve kendilerinin de burada çıkış yapabileceği ve daha ileri gidebileceği bir kulübe geldiklerini düşünüyorum ben. Bizde kendilerini o doğrultuda transfer ettik. İnşallah burada iyi çalışacaklar, çok daha üzerine koyacaklar, inşallah forma şansı bulurlar, ben bulacaklarına da inanıyorum. Çünkü önlerinde açık bir süreç var onların içinde burası ideal bir kulüp olduğunu ve Alanyaspor'un gençlere ne kadar önem verdiğini ve gençlerin önünü açtığı bir kulüp olduğunu da kendileri biliyorlar. Hem kulübümüze hem de gençlerimize hayırlı olsun inşallah onlarda ellerinden geleni yapacaklardır. Kazasız belasız bir sezon geçirmeyi diliyorum" şeklinde konuştu. Konuşmanın ardından sırayla mikrofonlara konuşan Diusburg 'dan transfer edilen oyunculardan Batuhan Yavuz " Bu transferde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Ben Alanyaspor'a benim potansiyelime inanıp ve beni istemeleri beni çok mutlu etti. Ben burada çalışıp hedeflerime doğru yöneleceğim ve inşallah sizin güveninizi boşa çıkarmam" dedi.

Pendikspor'dan transfer edilen orta saha oyuncusu Enes Keskin ise, "Başkanımızın dediği gibi genç oyuncular için çok önemli bir kulüp burası hemde hayallerimize giden yolda önemli bir yer. Herkese teşekkür ederim çalışıp gelişip önümüze bakacağız inşallah" ifadelerini kullandı. Pendikspor'dan transfer edilen defans oyuncusu Umut Mert Toy ise " Başkanımıza teşekkür ederiz, hepimiz için çok güzel şeyler söyledi. Kulüp bize güveniyor, biz de kendimize güveniyoruz. İnşallah en güzel şekilde çalışıp takımı en üst yerde bitirip ligi de en güzel şekilde tamamlayacağız" şeklinde konuştu.

Corendon Alanyaspor toplamda ara transfer döneminde 5 oyuncuyu kadrosuna kattı. Umut Mert Toy, Batuhan Yavuz ve Enes Keskin ile 4.5 yıllık sözleşme imzalanırken, Panathinaikos'dan transfer edilen Sporar ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Diğer yabancı futbolcu olan Vilhena ile de sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

İmza töreninin ardından yeni transferler ile fotoğraf çektirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Panathinaikos, Futbol, Finans, Tören, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alanyaspor'un Yeni Transferleri Tek Çatıda Toplandı - Son Dakika

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