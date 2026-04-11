Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada orta sahadan Güven Yalçın'ın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Duarte'nin vuruşunda kaleci meşin yuvarlak kaleci Onana'da kaldı.
57. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın pasında ceza sahası içinde Zubkov'un sert şutunda top az farkla auta çıktı.
58. dakikada sol kanattan Pina'nın ortasında kale önünde Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda top kaleci Victor'un müdahalesine rağmen ağlara gitti. 0-1
61. dakika orta sahadan Enes Keskin'in uzun topunda ceza sahası içinde Güven Yalçın ile Nwaiwu ile ikili mücadelesinde top Nwaiwu'nun eline çarptı. Hakem VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi.
67. dakikada beyaz noktanın başına geçen Güven Yalçın kaleci ile topu farklı köşelere gönderdi. 1-1
Stat: Alanya Oba
Hakemler: Mehmet Türkmen, Mustafa Savranlar, Candaş Elbil
Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Enes Keskin (İzzet Çelik dk. 68), Makouta (Maestro dk. 68), Janvier (Fatih Aksoy dk. 88), Duarte, Efecan Karaca (İbrahim Kaya dk. 68), Hwang, Güven Yalçın (Mounie
dk. 81)
Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Batuhan Yavuz, Baran Moğultay, Buluthan Bulut, Viana
Teknik Direktör: Joao Pereira
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Ozan Tufan (Umut Nayir dk.77), Nwakaeme (Lovik dk. 84), Augusto (Bouchouari dk. 89)
Yedekler: Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Okay Yokuşlu, Onuralp Çakıroğlu, Salih Malkoçoğlu, Boran Başkan, Taha Emre İnce
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Goller: Güven Yalçın (dk. 67 pen.) (Alanyaspor), Ozan Tufan (dk. 58) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Janvier, Ümit Akdağ, Fatih Aksoy (Alanyaspor), Folcarelli (Trabzonspor) - ANTALYA
Son Dakika › Spor › Alanyaspor ve Trabzonspor 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?