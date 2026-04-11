Alanyaspor ve Trabzonspor 1-1 Berabere Kaldı

11.04.2026 19:26
Trendyol Süper Lig'de Corendon Alanyaspor, Trabzonspor ile 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada orta sahadan Güven Yalçın'ın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Duarte'nin vuruşunda kaleci meşin yuvarlak kaleci Onana'da kaldı.

57. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın pasında ceza sahası içinde Zubkov'un sert şutunda top az farkla auta çıktı.

58. dakikada sol kanattan Pina'nın ortasında kale önünde Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda top kaleci Victor'un müdahalesine rağmen ağlara gitti. 0-1

61. dakika orta sahadan Enes Keskin'in uzun topunda ceza sahası içinde Güven Yalçın ile Nwaiwu ile ikili mücadelesinde top Nwaiwu'nun eline çarptı. Hakem VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi.

67. dakikada beyaz noktanın başına geçen Güven Yalçın kaleci ile topu farklı köşelere gönderdi. 1-1

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Mehmet Türkmen, Mustafa Savranlar, Candaş Elbil

Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Enes Keskin (İzzet Çelik dk. 68), Makouta (Maestro dk. 68), Janvier (Fatih Aksoy dk. 88), Duarte, Efecan Karaca (İbrahim Kaya dk. 68), Hwang, Güven Yalçın (Mounie

dk. 81)

Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Batuhan Yavuz, Baran Moğultay, Buluthan Bulut, Viana

Teknik Direktör: Joao Pereira

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Ozan Tufan (Umut Nayir dk.77), Nwakaeme (Lovik dk. 84), Augusto (Bouchouari dk. 89)

Yedekler: Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Okay Yokuşlu, Onuralp Çakıroğlu, Salih Malkoçoğlu, Boran Başkan, Taha Emre İnce

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: Güven Yalçın (dk. 67 pen.) (Alanyaspor), Ozan Tufan (dk. 58) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Janvier, Ümit Akdağ, Fatih Aksoy (Alanyaspor), Folcarelli (Trabzonspor) - ANTALYA

Kaynak: İHA

