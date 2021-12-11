Alanyaspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda turuncu-yeşilli oyuncular, 5'e 2 top kapma ve taktik çalışması yaptı.

Malatya'ya hareket eden turuncu-yeşilli ekip, kampa girecek.