Alaplı Belediyespor Play-Off mücadelelerine hazırlanıyor

Zonguldak Süper Amatör Lig'i üçüncü sırada tamamlayan Alaplı Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselme hedefi doğrultusunda play-off karşılaşmalarına odaklandı.

Zonguldak Süper Amatör Lig'de sezonu üçüncü sırada tamamlayarak play-off oynama hakkı elde eden Alaplı Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig'e yükselme mücadelesi kapsamında hazırlıklarını sürdürüyor.

Alaplı temsilcisi, play-off sürecindeki ilk karşılaşmasını Pazar günü Kozlu Şehir Stadı'nda Kilimli Belediyespor ile oynayacaktır. Takımın, play-off etabında ayrıca Ortacıspor ve Çaycumaspor ile de karşı karşıya gelmesi bekleniyor.

Alaplı Belediyespor Teknik Direktörü Emrah Toraman, yürütülen çalışmalar ve sezon performansına ilişkin yaptığı değerlendirmede, takımın sınırlı imkanlara rağmen önemli bir başarı elde ettiğini ifade etti.

Toraman açıklamasında, "Zonguldak Süper Amatör Lig'i üçüncü sırada tamamlayarak play-off oynama hakkı kazandık. Kadromuzu ağırlıklı olarak Alaplı ve Kdz. Ereğli bölgesinden yetişen oyunculardan oluşturduk. Kısıtlı imkanlarla mücadele ettiğimiz sezonda elde edilen bu başarı bizim için önemlidir. Play-off sürecine odaklanmış durumdayız. Bu aşamada oynayacağımız karşılaşmalarda en iyi sonucu alarak Bölgesel Amatör Lig'e yükselmeyi hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Yetkililer, play-off sürecinde oynanacak karşılaşmalar için taraftar desteğinin önemine dikkat çekerken, müsabakaların centilmenlik çerçevesinde geçmesi temennisinde bulundu. - ZONGULDAK