Alarmlar kurun! Milyonları ilgilendiren kura bugün çekilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Alarmlar kurun! Milyonları ilgilendiren kura bugün çekilecek

Alarmlar kurun! Milyonları ilgilendiren kura bugün çekilecek
30.01.2026 11:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi bugün İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki yol haritası bu çekimlerle belirlenecek. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın muhtemel rakipleri Atletico Madrid ve Juventus olarak öne çıkarken, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri Nottingham Forest ve Viktoria Plzen oldu. Kura çekimleri TSİ 14.00 ve 15.00'te gerçekleştirilecek.

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde play-off kuraları bugün çekiliyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki yol haritası netleşecek.

KURA SAATİ 14.00'TE BAŞLIYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi bugün İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak. Avrupa futbolunu yakından takip eden milyonlarca taraftar, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakiplerinin belli olacağı kura çekimine kilitlendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi TSİ 14.00'te başlayacak. UEFA Avrupa Ligi'nde ise kura çekimi TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ SENARYOSU

Lig aşamasında 8 maçta 10 puan toplayan Galatasaray, 36 takımlı lig etabını 20. sırada tamamladı ve play-off turuna kaldı. Sarı-kırmızılıların son 16 play-off turundaki muhtemel rakipleri Atletico Madrid ve Juventus olarak öne çıkıyor.

Lig aşamasını ilk 8'de tamamlayan Arsenal, Bayern Münih, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting ve Manchester City ise doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Play-off hattında yer alan takımlar arasında Real Madrid, Inter, Paris Saint-Germain, Newcastle United, Juventus, Atletico Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiakos, Club Brugge, Galatasaray, Monaco, Karabağ, Bodo/Glimt ve Benfica bulunuyor.

Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu maçları 17-18 ve 24-25 Şubat tarihlerinde oynanacak. Final ise 30 Mayıs'ta Budapeşte'de yapılacak.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ KURASI

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasını 12 puanla 19. sırada tamamlayan Fenerbahçe, yoluna play-off turundan devam edecek. Sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri Nottingham Forest ve Viktoria Plzen oldu.

Avrupa Ligi'nde lig aşamasını ilk 8'de bitiren Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Real Betis, Porto, Braga, Freiburg ve Roma doğrudan son 16 turuna yükseldi. Play-off turuna kalan ekipler arasında Genk, Bologna, Stuttgart, Ferencvaros, Nottingham Forest, Viktoria Plzen, Kızılyıldız, Celta Vigo, PAOK, Lille, Fenerbahçe, Panathinaikos, Celtic, Dinamo Zagreb ve Brann yer aldı.

Avrupa Ligi play-off turu maçları 19 ve 26 Şubat tarihlerinde oynanacak. Turnuvanın finali ise 20 Mayıs'ta İstanbul'da, Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Nottingham Forest, Atletico Madrid, Galatasaray, Fenerbahçe, Juventus, İsviçre, Nyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alarmlar kurun! Milyonları ilgilendiren kura bugün çekilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9 ay sonra ilk bakış Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler 9 ay sonra ilk bakış! Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler
112 yıllık koca çınar Altay’ın 6 puanı silinecek 112 yıllık koca çınar Altay'ın 6 puanı silinecek
Görüntü İstanbul’dan Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü
Fenerbahçe’de ayrılık Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti Fenerbahçe'de ayrılık! Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti

11:38
Resmi açıklama geldi Fenerbahçe’de bir ayrılık daha
Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha
11:30
Şam yönetimi ve SDG, Suriye’de entegrasyon için anlaştı
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı
11:04
Piyasaların gözü Trump’ın açıklayacağı isimde Gizli görüşme ortalığı karıştırdı
Piyasaların gözü Trump'ın açıklayacağı isimde! Gizli görüşme ortalığı karıştırdı
11:03
ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran’a karşı harekata hazır
ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran'a karşı harekata hazır
10:30
1 yaşındaki bebek sırtüstü yatırılınca hep ağladı Gerçeği öğrenen aile şoke oldu
1 yaşındaki bebek sırtüstü yatırılınca hep ağladı! Gerçeği öğrenen aile şoke oldu
10:05
Pep Guardiola’nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor
Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 12:03:12. #7.11#
SON DAKİKA: Alarmlar kurun! Milyonları ilgilendiren kura bugün çekilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.