Alarmları kurun! A Milli Takım için büyük gün

12.02.2026 14:26
A Milli Takım'ın Uluslar Ligi A Ligi'ndeki rakipleri bugün çekilecek kurayla belli olacak; Türkiye kura çekimine 4. torbadan katılacak. Belçika'nın başkenti Brüksel'de TSİ 20.00'de gerçekleştirilecek. UEFA'ya üye 54 ülkenin boy göstereceği turnuvada Türkiye, en üst kategori olan A Ligi'nde devlerle yarışacak. İşte detaylar...

UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselen A Milli Futbol Takımı'nın rakipleri, 12 Şubat Perşembe günü yapılacak kura çekimiyle netleşecek.

KURA BRÜKSEL'DE ÇEKİLECEK

2026-2027 sezonu kura çekimi, Belçika'nın başkenti Brüksel'de TSİ 20.00'de gerçekleştirilecek. Türkiye, UEFA'ya üye 54 federasyonun mücadele edeceği organizasyonda A Ligi'nde yer alacak.

TÜRKİYE 4. TORBADAN KATILACAK

Takımlar, 2024-2025 UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasına göre torbalara ayrıldı. Türkiye, A Ligi'nde 4. torbadan kura çekimine katılacak.

A Ligi torbaları şu şekilde:

  • 1. Torba: Portekiz, İspanya, Fransa, Almanya
  • 2. Torba: İtalya, Hollanda, Danimarka, Hırvatistan
  • 3. Torba: Sırbistan, Belçika, İngiltere, Norveç
  • 4. Torba: Galler, Çekya, Yunanistan, Türkiye

FORMAT VE TAKVİM

A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8 takım, iki ayaklı çeyrek finaller oynayacak. Bu eşleşmelerin galipleri Haziran 2027'de düzenlenecek final turnuvasına katılacak.

A ve B Liglerinde son sırayı alan takımlar bir alt lige düşecek. B ve C Liglerindeki grup birincileri ile D Ligi'ndeki iki grup lideri bir üst lige yükselecek. Ayrıca çeşitli liglerde üçüncü ve ikinci sıradaki takımlar arasında play-off karşılaşmaları oynanacak.

Turnuva takvimi ise şöyle:

  • 1 ve 2. maçlar: 24-29 Eylül 2026
  • 3 ve 4. maçlar: 30 Eylül-6 Ekim 2026
  • 5 ve 6. maçlar: 12-17 Kasım 2026
  • Çeyrek finaller: 25-30 Mart 2027
  • Final ve üçüncülük maçı: 9-13 Haziran 2027

A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi, Milli Takım, Brüksel, Belçika, Türkiye, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Zafer Oztekin Zafer Oztekin:
    Alarm kurdum heyecanım her saniye arttıyor Ulusal ligdeki rakiplerimiz aşırı derece önemli. 1 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
