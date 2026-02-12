Alarmları kurun! A Milli Takım için büyük gün

UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselen A Milli Futbol Takımı'nın rakipleri, 12 Şubat Perşembe günü yapılacak kura çekimiyle netleşecek.

KURA BRÜKSEL'DE ÇEKİLECEK

2026-2027 sezonu kura çekimi, Belçika'nın başkenti Brüksel'de TSİ 20.00'de gerçekleştirilecek. Türkiye, UEFA'ya üye 54 federasyonun mücadele edeceği organizasyonda A Ligi'nde yer alacak.

TÜRKİYE 4. TORBADAN KATILACAK

Takımlar, 2024-2025 UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasına göre torbalara ayrıldı. Türkiye, A Ligi'nde 4. torbadan kura çekimine katılacak.

A Ligi torbaları şu şekilde:

1. Torba: Portekiz, İspanya, Fransa, Almanya

2. Torba: İtalya, Hollanda, Danimarka, Hırvatistan

3. Torba: Sırbistan, Belçika, İngiltere, Norveç

4. Torba: Galler, Çekya, Yunanistan, Türkiye

FORMAT VE TAKVİM

A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8 takım, iki ayaklı çeyrek finaller oynayacak. Bu eşleşmelerin galipleri Haziran 2027'de düzenlenecek final turnuvasına katılacak.

A ve B Liglerinde son sırayı alan takımlar bir alt lige düşecek. B ve C Liglerindeki grup birincileri ile D Ligi'ndeki iki grup lideri bir üst lige yükselecek. Ayrıca çeşitli liglerde üçüncü ve ikinci sıradaki takımlar arasında play-off karşılaşmaları oynanacak.

Turnuva takvimi ise şöyle: