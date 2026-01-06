Alarmları kurun! Dev maç şifresiz kanalda

Futbolseverlerin merakla beklediği Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe ile Samsunspor bu akşam karşı karşıya gelecek. Yeni Adana Stadı'ndaki dev mücadele, ATV ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe-Samsunspor Süper Kupa yarı final karşılaşması saat 20.30'da başlayacak. Mücadelede düdük Ali Şansalan'da olacak.
Karşılaşma, ATV ekranlarından naklen ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.
Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Bartuğ, İsmail, Musaba, Asensio, Kerem, Jhon Duran.
Samsunspor: Okan, Borevkovic, Satka, Drongelen, Zeki, Makoumbou, Yunus Emre, Eyüp, Tomasson, Holse, Mouandilmadji.
