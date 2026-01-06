Alarmları kurun! Dev maç şifresiz kanalda - Son Dakika
Alarmları kurun! Dev maç şifresiz kanalda

06.01.2026 16:06
Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe ve Samsunspor bu akşam Yeni Adana Stadı'nda karşılaşacak. Karşılaşma saat 20.30'da başlayacak ve ATV'den şifresiz olarak yayınlanacak.

Futbolseverlerin merakla beklediği Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe ile Samsunspor bu akşam karşı karşıya gelecek. Yeni Adana Stadı'ndaki dev mücadele, ATV ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

MAÇ SAATİ VE HAKEMİ

Fenerbahçe-Samsunspor Süper Kupa yarı final karşılaşması saat 20.30'da başlayacak. Mücadelede düdük Ali Şansalan'da olacak.

ATV'DE ŞİFRESİZ YAYINLANACAK

Karşılaşma, ATV ekranlarından naklen ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Bartuğ, İsmail, Musaba, Asensio, Kerem, Jhon Duran.

Samsunspor: Okan, Borevkovic, Satka, Drongelen, Zeki, Makoumbou, Yunus Emre, Eyüp, Tomasson, Holse, Mouandilmadji.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Abdul Mecit el sabah Abdul Mecit el sabah:
    Mahalle maçı desen 11 6 Yanıtla
  • Şükrü null Şükrü null:
    dev mi didin 11 4 Yanıtla
  • Ali Arat Ali Arat:
    maçın dev olması için Galatasaray oynaması gerekiyordu 7 4 Yanıtla
  • Erkan demir Erkan demir:
    dev maç mı hadi ordannn sende 8 1 Yanıtla
  • harun 8071 harun 8071:
    bein sports veriyodu sankii, haberin ize ..... 3 2 Yanıtla
