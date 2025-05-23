Alaşehir İmam Hatip Lisesi Model Roket Şampiyonu - Son Dakika
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Alaşehir İmam Hatip Lisesi Model Roket Şampiyonu

Alaşehir İmam Hatip Lisesi Model Roket Şampiyonu
23.05.2025 12:33
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Alaşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi, Model Roket Türkiye Şampiyonası'nda birincilik kazandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu, Okul Hava Sporları kapsamında Uşak'ta düzenlenen Model Roket Türkiye Şampiyonası'nda birincilik kazandı. Şampiyon öğrenciler madalya, kupa ve model uçakları ile Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya'yı ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Okul Hava Sporları kapsamında düzenlenen Model Roket Türkiye Şampiyonasında, 25 takımın katıldığı kızlar kategorisinde Alaşehirli kız takımı Türkiye şampiyonu olurken, 42 takımın yarıştığı erkekler kategorisinde de okulun erkek takımı Türkiye şampiyonluğu elde etti. Aynı organizasyon kapsamında düzenlenen Model Planör Türkiye Şampiyonasında ise kız ve erkek takımları Türkiye üçüncüsü oldu. Bireysel yarışmalarda da büyük başarı gösteren öğrenciler, toplamda 2 birincilik kupası, 12 altın madalya, 2 üçüncülük kupası ve 12 bronz madalya kazandı.

Başarılı öğrenciler, Okul Müdürü Aydın Görgeç başkanlığında öğretmenleri Hasan Ersin ve Ayhan Ayyıldız ile birlikte Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya'yı ziyaret etti. Ziyarette konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya, "Başta okul idaremizi ve öğretmenlerimizi bu başarıya katkılarından dolayı kutluyorum. Derslerini aksatmadan özveriyle çalışan öğrencilerimiz bizleri gururlandırdı. Şimdi hedefimiz dünya şampiyonası olmalı. Sizler ilçemizin, ilimizin ve artık Türkiye'nin gururusunuz. Model Roket dalında Türkiye birinciliği, Model Planör dalında Türkiye üçüncülüğü elde ederek bizleri onurlandırdınız. Bu başarıların artarak devam edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Şampiyon öğrenciler, önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan milli takım seçmelerinde de başarılı olarak Türkiye'yi dünya şampiyonasında temsil etmeyi hedefliyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Alaşehir İmam Hatip Lisesi Model Roket Şampiyonu - Son Dakika

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