Alaşehirli sporcular Uzay Modelleri Avrupa Şampiyonası\'nda 2 altın, 4 gümüş, 1 bronz aldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinden 10 genç sporcu, Polonya'da düzenlenen 2026 FAI Uzay Modelleri Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil ederek tarihi bir başarıya imza attı. Şampiyonayı 2 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalyayla tamamlayan sporculara milli sporcu belgeleri Ankara'da düzenlenen törenle takdim edildi.

Türkiye'yi temsil eden Uzay Modelleri Milli Takımı'nın 14 kişilik kadrosunda 10 Alaşehirli sporcunun yer alması ilçede büyük gurur yaşattı. Alaşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Kulübü bünyesinde çalışmalarını sürdüren sporcular, 14-20 Ağustos 2026 tarihlerinde Polonya'nın Wocawek kentinde gerçekleştirilen şampiyonada önemli dereceler elde etti. Sporcuların başarılarıyla Türk bayrağı iki kez göndere çekilirken, İstiklal Marşı da okutuldu.

Şampiyona sonrası Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen törende başarılı sporculara milli sporcu belgeleri takdim edildi. Törende konuşan Federasyon Başkanı Emre Şahin, sporcuları tebrik ederek gençlerin hava sporlarının gelişimine önemli katkı sunduğunu belirtti ve başarılarının devamını diledi.

Atölyenin kurucusu Hasan Ersin ile Milli Takım Menajeri Ayhan Ayyıldız'ın liderliğinde hazırlanan Alaşehirli sporcular, elde ettikleri derecelerle hem ilçelerinin hem de Türkiye'nin gururu oldu.

Alaşehir'e 10 milli sporcu belgesi

Şampiyonayı 2 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalyayla tamamlayan Alaşehirli sporcular, ilçeye toplam 10 milli sporcu belgesi kazandırdı. Elde edilen başarı, Alaşehir'de hava sporları alanında bir ilk olarak kayıtlara geçti.

Sporcuların başarısında Alaşehir halkının, yerel esnafın, hayırsever iş insanlarının, öğretmenlerin, antrenörlerin ve ailelerin desteğinin önemli rol oynadığı belirtildi. İlçedeki dayanışmayla şampiyonaya hazırlanan genç sporcular, elde ettikleri derecelerle Alaşehir'e büyük gurur yaşattı.

Alaşehirli milli sporcular şu isimlerden oluştu: Ahmet Emrem, Feriha Dilhuba Babıroğlu, Çınar Sarıkurt, Ali Akşit, Cennet Toklu, Pınar Akkoç, Hacernaz Kaya, Mehmet Yörük, Gülbeyaz Ayyıldız ve Ali Buğurcu.