Albayrak Antakya'nın gururu oldu - Son Dakika
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Albayrak Antakya'nın gururu oldu

25.05.2022 12:09
Albayrak Antakya'nın gururu oldu

Antakya Belediyesi Gençlik Spor Kulübü karate sporcusu Emrullah Albayrak, 23-25 Mayıs tarihleri arasında Sivas'ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi karate yarı final müsabakalarında 3. oldu.

Antakya Belediyesi Gençlik Spor Kulübü karate sporcusu Emrullah Albayrak, 23-25 Mayıs tarihleri arasında Sivas'ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi karate yarı final müsabakalarında 3. oldu.

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, spora ve sporcuya verdikleri önem doğrultusunda kurdukları Gençlik Spor Kulübü bünyesinde pek çok dalda gençlere spor eğitimi verdiklerini ve profesyonel sporcu yetiştirdiklerini belirterek, "Başarılı sporcumuz Emrullah Albayrak'da üçüncü olarak Antakya'mızı gururlandırdı" dedi.

Antakya Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Antrenörü Mehmet Karagöz'e çalışmalarından dolayı teşekkür eden Yılmaz, "Sporcumuz Emrullah Albayrak'ı da Anadolu Yıldızlar Ligi karate yarı final müsabakalarında göstermiş olduğu gayret ve elde ettiği başarıdan dolayı tebrik ediyor, sporcumuza kazanacağı daha nice güzel başarılar diliyorum" diye konuştu. - HATAY

Albayrak Antakya'nın gururu oldu
Albayrak Antakya'nın gururu oldu

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Kaynak: İHA

Antakya Belediyesi, gençlik, Antakya, Sivas, Spor, Son Dakika

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