Aleksandar Pavlovic Bademcik İltihabı Nedeniyle Kadrodan Çıkarıldı - Son Dakika
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Aleksandar Pavlovic Bademcik İltihabı Nedeniyle Kadrodan Çıkarıldı

Alman futbolcu Aleksandar Pavlovic, bademcik iltihabı sebebiyle 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosundan çıkarıldı. Milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann, Pavlovic'in yerine Borussia Dortmund'un Türk kökenli oyuncusu Emre Can'ı kadroya dahil etti. Nagelsmann, Can'ın tecrübeli ve baskıyla başa çıkabilen bir oyuncu olduğunu belirtti. 30 yaşındaki futbolcu daha önce 43 kez milli takım forması giydi.

12.06.2024 16:27
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Alman futbolcu Aleksandar Pavlovic, bademcik iltihabı nedeniyle 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosundan çıkarıldı.

Milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann, Pavlovic'in yerine Borussia Dortmund'un Türk kökenli oyuncusu Emre Can'ı kadroya davet etti.

Nagelsmann, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kadromuzda bir defansif orta saha oyuncusu daha düşünüyorduk ve bu nedenle Emre Can'ı çağırmaya karar verdik. Tecrübeli ve baskıyla nasıl başa çıkacağını bilen bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

30 yaşındaki futbolcu, kariyerinde 43 kez milli takım formasını giydi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Aleksandar Pavlovic Bademcik İltihabı Nedeniyle Kadrodan Çıkarıldı - Son Dakika

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