Alex de Souza, Antalyaspor Teknik Direktörü Olarak Geri Dönüyor - Son Dakika
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Alex de Souza, Antalyaspor Teknik Direktörü Olarak Geri Dönüyor

Alex de Souza, Antalyaspor Teknik Direktörü Olarak Geri Dönüyor

Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex de Souza, 20 yılın ardından Türkiye'ye dönerek Antalyaspor'un başına geçeceğini duyurdu. Souza, sosyal medya hesabından yayınladığı videolu mesajda, Antalyaspor için yeni anılar biriktirmek için geri döndüğünü belirtti ve Antalya'nın hazır olmasını istedi.

18.05.2024 18:45
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Antalyaspor'un teknik direktörlük için iki yıllık sözleşme imzaladığı Brezilyalı Alex de Souza, 20 yılın ardından Antalyaspor teknik direktörü olarak Türkiye'ye döneceğini belirterek, "Hazır mısın Antalya? Ben geliyorum." dedi.

Teknik direktör Alex de Souza, kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından videolu bir mesaj yayınladı.

Souza mesajında, "2004 yılında Türkiye'ye ilk adımımı attım. Orada hem sportif hem de bireysel anlamda hayatımın en harika anılarını biriktirdim. Bugün 20 sene sonra Antalyaspor için, Türkiye'ye yeni anılar eklemek için geri dönüyorum. Bu sefer sahanın kenarında Antalyaspor'un teknik direktörü olarak. Hazır mısın Antalya? Ben geliyorum. Seversin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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