Fenerbahçe'nin iki efsane ismi uzun yıllar sonra yeniden atışmaya girdi. Alex'in Brezilya'ya verdiği röportajda, "Çalıştığım en kötü teknik direktör Aykut Kocaman" ifadesine yanıt gecikmedi.
Aykut Kocaman Play Spor'a yaptığı açıklamada, Alex'in sözlerine bir anlam veremediğini ifade etti. Kocaman, Alex'e başarılar diledi.
Aykut Kocaman, "Açıkçası ilk duyduğumda Alex'in böyle bir açıklama yapmış olmasına pek anlam veremedim. Kendi görüşüdür, saygı duyarım. Antrenörlüğe yeni başladı, umarım kendi standartları doğrultusunda çok daha iyi bir teknik adam olur" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Alex'in, 'Çalıştığım en kötü hocaydı' açıklamasına Aykut Kocaman'dan yanıt - Son Dakika Spor