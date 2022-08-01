Alexander Sörloth, Fenerbahçe iddialarına ilişkin net konuştu - Son Dakika
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Alexander Sörloth, Fenerbahçe iddialarına ilişkin net konuştu

01.08.2022 12:43
Alexander Sörloth, Fenerbahçe iddialarına ilişkin net konuştu

Trabzonspor'da gösterdiği performansla Red Bull Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth, Fenerbahçe söylentilerine ilişkin, "Şu anda Leipzig'deyim ama bu sezon Fenerbahçe'ye iyi şanslar diliyorum" dedi.

Alexander Sörloth'un ismi uzun zamandır Fenerbahçe ile anılıyor. Sarı-lacivertliler, Red Bull Leipzig'de forma giyen 26 yaşındaki Norveçli futbolcuyu transfer ederek golcü transferini bitirmeyi hedefliyor.

NET KONUŞTU

Sörloth ile bir araya gelen bir taraftar, kendisine Fenerbahçe iddialarını sordu. Taraftarın "Bugün RB Leipzig'den Alexander Sörloth ile birlikteyiz. Seni bekliyoruz Alex, Fenerbahçe'ye... Neler söylemek istersin?" sözlerine cevap veren Sörloth, "Şu anda Leipzig'deyim ama bu sezon Fenerbahçe'ye iyi şanslar diliyorum" şeklinde konuştu.

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Alexander Sörloth, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alexander Sörloth, Fenerbahçe iddialarına ilişkin net konuştu - Son Dakika


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