ALG Spor, şampiyonluk yarışından kopmak istemiyor - Son Dakika
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ALG Spor, şampiyonluk yarışından kopmak istemiyor

ALG Spor, şampiyonluk yarışından kopmak istemiyor

ALG Spor, Kadın Futbol Süper Ligi'nde lider Galatasaray'ın 12 puan gerisinde kalsa da şampiyonluk umudunu sürdürüyor. Teknik direktör Ayhan Tepe, takımın pes etmeyeceğini ve son ana kadar mücadele edeceklerini belirtti. ALG Spor, kalan 9 maçı kazanarak zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.

29.02.2024 11:10  Güncelleme: 11:12
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden ALG Spor, şampiyonluk yarışından kopmak istemiyor.

Kadın Futbol Süper Ligi'nin önceki sezon şampiyonu ALG Spor, şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda lider Galatasaray'ın 12 puan gerisinde kaldı.

Lige teknik direktör Kenan Öztürk ile başlayan ancak puan kayıplarının ardından Öztürk ile yolları ayıran sarı-grili ekip, takımın başına Ayhan Tepe'yi getirdi.

Ligde kalan 9 maçı da kazanıp zirve yarışını sürdürmenin hesaplarını yapan Gaziantep temsilcisi, rakiplerinin de puan kaybetmesini bekleyecek.

Teknik direktör Ayhan Tepe, AA muhabirine, matematiksel olarak şampiyonluk şanslarının devam ettiğini söyledi.

Şampiyonluk yarışından asla kopmadıklarını vurgulayan Tepe, şunları kaydetti:

"ALG Spor'un ruhunda pes etmek diye bir şey yok. Bu doğrultuda biz her zaman iddialı bir şekilde çalışıp en sona kadar elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Matematiksel olarak şansımız devam ediyor, en son ana kadar devam edeceğiz. Çünkü bizim ruhumuzda bu var."

"Hedefimiz bundan sonraki 9 maçı da kazanmak"

Sezon içinde ciddi sakatlıklarla uğraştıklarını belirten Tepe, "Bunlar futbolun içinde olan şeyler, başımıza gelen şanssızlıklar. Tabii bunların arkasına sığınmadan elimizdeki kadroyla en iyisini yapmaya çalışacağız. 3 oyuncumuz milli takımdaydı. Onlar da döndüğünde kadromuz tam olacak. Hedefimiz bundan sonraki 9 maçı da kazanmak." değerlendirmesinde bulundu.

Takım kaptanı Zehra Borazancı ise lige şampiyonluk hedefiyle başladıklarını ancak şu an istedikleri yerde olmadıklarını ifade etti.

Beklenmedik puan kayıpları yaşadıklarını dile getiren Borazancı, şöyle devam etti:

"Her zaman mücadelemiz devam ediyor. Asla şampiyonluktan vazgeçmedik. Hiçbir zaman bu mücadeleyi bırakmayacağız. Ligde nerede olursak olalım bu mücadelemiz devam edecek. Şampiyon olamasak da takımı en yukarıda görmek isteriz. Her zaman çabamız bu yönde. Ben ve arkadaşlarımız bu mücadeleyi vereceğiz."

Ligde topladığı 40 puanla 5. sırada bulunan ALG Spor, ligin 22. haftasında 3 Mart Pazar günü evinde Hakkarigücü'nü konuk edecek.

Kaynak: AA

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