Ali Çamdalı: Haftaya istediğimiz puanları alıp ligi garantileyeceğiz - Son Dakika
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Ali Çamdalı: Haftaya istediğimiz puanları alıp ligi garantileyeceğiz

Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, kaçırılan pozisyonlar ve hakem kararlarıyla ilgili konuşarak, haftaya istedikleri puanları alarak ligi garantilemek istediklerini söyledi. Çamdalı, Galatasaray maçına da aynı şekilde hazırlanacaklarını belirtti.

18.05.2024 23:03
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- Ali Çamdalı: "Haftaya istediğimiz puanları alıp ligi garantileyeceğiz"

KAYSERİ - Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Kaçırdığımız çok pozisyon, iki tane direkten dönen topumuz, sayılmayan 1 golümüz var. Yine de 1 puan çok değerli. Hatay'ın berabere kalması bu günü sadece ötelemiş olduğunu düşünüyorum. Haftaya istediğimiz puanları alıp, ligi garantileyip yeni sezona hazırlanacağız" dedi.

Süper Lig'in 37. haftasında Konyaspor, deplasmanda Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Maç sonu açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, maçın başında Kayserispor'a gelen kırmızı kartın kendileri için dezavantaj olduğunu söyledi. Çok gol pozisyonu kaçırdıklarını kaydeden Çamdalı, "İki taraf için de kritik bir maçtı. 11'e 11 oynamak bizim için bir avantaj olabilirdi. Bir kişi fazla olmamız bizim için dezavantaj oldu. Hakem de ikinci yarı takdir haklarını Kayseri'den yana kullandı. Bu bir mazeret değil tabii ki; kaçırdığımız çok pozisyon, iki tane direkten dönen topumuz, sayılmayan 1 golümüz var. Yine de 1 puan çok değerli. Hatay'ın berabere kalması bugünü sadece ötelemiş olduğunu düşünüyorum. Haftaya istediğimiz puanları alıp, ligi garantileyip yeni sezona hazırlanacağız" dedi.

"Hakem takdir haklarını Kayseri'den yana kullandı"

Hakem Halil Umut Meler'in kararlarını değerlendiren Çamdalı, "İlk yarı kırmızı kart netti, bence çok doğru bir karar. İkinci yarı bunun etkisinde kalmış olabilir, takdir haklarını Kayseri'den yana kullandı. Penaltıyı çalmasa var çağırır mı? Ondan da şüpheliyim. Ama öyle karar verdi, yapacak bir şey yok. Pozisyonları değerlendirseydik bunları konuşmayacaktık" ifadelerini kullandı.

"Galatasaray maçında gerekeni yapacağız"

Ligin son haftasında oynayacakları Galatasaray maçına da aynı şekilde hazırlanacaklarını ve hedeflerinin istedikleri puanları almak olduğunu vurgulayan Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, "Haftaya Galatasaray maçı var. Aynı şekilde bu maça nasıl hazırlandıysam aynı şekilde hazırlanıp, gerekeni yapacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ali Çamdalı: Haftaya istediğimiz puanları alıp ligi garantileyeceğiz - Son Dakika

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