Ali Can Uz, Çardaklıspor ile Anlaştı

Kütahya futbol camiasının tanıdık simalarından Ali Can Uz, 2025/2026 sezonu için Süper Amatör Lig ekiplerinden Çardaklıspor ile anlaşmaya vardı.

Futbolculuk kariyerine Çardaklıspor, Akıncılarspor, TKİ Tavşanlı Linyitspor ve Kütahya Şekerspor formalarını giyerek başlayan Uz, futbolu bıraktıktan sonra da sporun içinde kalmaya devam etti. Aralıklarla toplam üç yıl Çardaklıspor'da antrenörlük yapan ve bu süre zarfında iki defa şampiyonluk sevinci yaşayan Ali Can Uz, kulübe olan bağlılığını bir kez daha gösterdi. Aynı zamanda Kütahya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yönetim kurulu üyeliği görevini de yürüten Uz'un, Çardaklıspor'a hem saha içinde hem de saha dışında önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Bu anlaşma, Çardaklıspor camiasında büyük bir heyecan oluştururken, kulübün yeni sezonda iddialı bir performans sergileyeceğinin sinyallerini verdi. - KÜTAHYA