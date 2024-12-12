Ali Çınar Bilgin Altın Madalya Kazandı

Spor

Başarılarını sürdüren Bilecikli yüzücü Ali Çınar Bilgin, son yarışından altın madalya ile döndü.

Samsun'da, düzenlenen 11 Yaş Yüzme Türkiye Finalinde Ali Çınar Bilgin; 50 metre kurbağalama, 100 metre kurbağalama, 200 metre kurbağalama yarışlarında A3 barajı geçerek altın madalya kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, sporcu ve antrenör Uğur Özdemir'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - BİLECİK