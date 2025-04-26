Ali Çınar Bilgin Türkiye Finalleri\'nde!

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından düzenlenen Okul Sporları Küçükler Yüzme Grup Müsabakaları, Kırklareli Kapalı Yüzme Havuzu'nda başarıyla gerçekleşirken Bilecikli sporcu Ali Çınar Bilgin Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Türkiye'nin dört bir yanından genç yeteneklerin mücadele ettiği etkinlikte, Bilecik'in yükselen yıldızlarından Ali Çınar Bilgin önemli bir başarıya imza attı.

Ali Çınar Bilgin, müsabakalar sırasında gösterdiği performansla adından söz ettirdi. Çeşitli kategorilerde toplamda 4 madalya kazanarak Bilecik'i gururlandıran genç yüzücü, elde ettiği başarı ile Türkiye Finalleri'ne katılmaya hak kazandı.

Antrenörü Uğur Özdemir'in liderliğinde çalışmalarını aralıksız sürdüren Ali Çınar Bilgin, gelecekte daha büyük başarılara ulaşma hedefiyle çalışmalarına devam ediyor. Genç sporcunun azmi ve başarıları, Bilecik'teki genç yetenekler için motivasyon kaynağı oluyor. - BİLECİK