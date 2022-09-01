Serdar Saatçı, SC Braga'ya transfer oldu - Son Dakika
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Serdar Saatçı, SC Braga'ya transfer oldu

01.09.2022 14:52
Serdar Saatçı, SC Braga'ya transfer oldu

Ali DANAŞ, İstanbul DHA Beşiktaş'ın 19 yaşındaki stoperi Serdar Saatçı, Braga'ya imzayı attı.

Ali DANAŞ, İstanbul DHA

Beşiktaş'ın 19 yaşındaki stoperi Serdar Saatçı, Braga'ya imzayı attı.

Siyah-Beyazlı kulübün bir süredir kadro dışı bıraktığı ve transfer görüşmelerine izin verdiği Serdar Saatçı dün sağlık kontrollerinden geçti bu sabah ise yeni takımı ile ilk antrenmanını yaptı. Daha sonra yeni takımını formasını giyen genç oyuncu 5 numaralı Braga forması ile poz verdi.

Beşiktaş Kulübü ayrılığı "Profesyonel futbolcularımızdan Serdar Saatçı'nın transferi için SC Braga Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Serdar Saatçı'ya Kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, futbol kariyerinde başarılar dileriz" şeklinde duyurdu.Edinilen bilgiye göre Beşiktaş bonuslarla birlikte 2.5 milyon euroya varan bonservis bedeli elde edecek. Sonraki satıştan pay ise %20 olacak. 16 YAŞINDAN BERİ ÖZEL HOCASI İLE ÇALIŞIYORBeşiktaş'ın 19 yaşındaki stoperi kadro dışı kalsa da yeni sezon için hazırlıklarına hiç ara vermedi.

Ümit milli oyuncu, bireysel kuvvet ve kondisyon antrenörü Samet Kösemen ile sezonun bitmesinin hemen ardından bireysel olarak çalışmalarına start verdi. Sonra takımla çalışmalara katıldı ama teknik direktörü Valerien İsmael ile yaşadığı tartışma sonrası ayrılık kararı aldı. Serdar Saatçı 16 yaşından beri sık sık çalıştığı bireysel antrenörü Samet Kösemen ile yaptığı planlamalar sonrasında Portekiz ligine gitmeyi başardı. 4 yıllık imza atan Serdar Saatçı antrenman eksiği olmadığını ve göreve hazır olduğunu belirtti.


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Kaynak: DHA

İstanbul, Beşiktaş, DHA, Spor, Son Dakika

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