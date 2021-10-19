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Ali Güneş, itiraf kısmında gözyaşlarına engel olamadı: Villam var, lüks arabam var, zenginim, param var ama yalnızım - Son Dakika

Ali Güneş, itiraf kısmında gözyaşlarına engel olamadı: Villam var, lüks arabam var, zenginim, param var ama yalnızım

19.10.2021 15:47

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen eski futbolcu Ali Güneş, Emek Ege'nin programında çok samimi açıklamalar yaptı. Futbolu bırakma döneminde yaşadığı duyguları Güneş, "Buca'dayım, lüks bir villam var. Evimdeyim, bayram sabahı. Telefonlarım susmazdı, çalmıyor. Lüks arabam var, zenginim, param var ama yalnızım. Futbolu bıraktım" ifadeleriyle anlattı.

Uzun yıllar Fenerbahçe'de ve Beşiktaş'ta oynayan eski milli futbolcu Ali Güneş, NTV'de Emek Ege'nin sunduğu Kırılma Anı programına katıldı. Güneş, yalnız kaldığı dönemi anlatırken zor anlar yaşadı.

İşte Güneş'in sözleri:

" Bucaspor'daydım. Şimdi hava atmak istemiyorum. Buca'da üç katlı villada oturuyorum. Dışarıda lüks aracım var. Ünlüyüm, Ali Güneş'im. Cebimde benim param. Herkes beni tanıyor, herkes beni seviyor. Benim düşüncem bu. Bayramlarda her zaman büyüklerimin, akrabalarımın elini öpmeye giderim. Öyle büyüdüm. Yine bir bayramdı. Bayram namazına gittim, eve geldim. Telefon çaldı, annem ve babamla bayramlaştım. Bir kavanozun içine para koydum, bir de şeker koydum. Çocuklar gelecek bayramlaşacağım diye..."

"VİLLADA OTURUYORSUN AMA FAKİRSİN"

imse bayramlaşmaya gelmedi. O gün oturdum düşündüm. 'Villada oturuyorsun, dışarıda lüks bir aracın, cebinde para var. Ali Güneş'sin. Zenginim, herkes seni tanıyor diye düşünüyorsun' dedim. Halbuki o gün ne kadar yalnız ne kadar fakir olduğumu anladım."

Ali Güneş, itiraf kısmında gözyaşlarına engel olamadı: Villam var, lüks arabam var, zenginim, param var ama yalnızım

Fenerbahçe, Ali Güneş, Beşiktaş, Ege, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Güneş, itiraf kısmında gözyaşlarına engel olamadı: Villam var, lüks arabam var, zenginim, param var ama yalnızım - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ali Güneş, itiraf kısmında gözyaşlarına engel olamadı: Villam var, lüks arabam var, zenginim, param var ama yalnızım - Son Dakika
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