Ali Habeşoğlu'nun Başarılı Sezonu
24.05.2026 13:13
Bodrum FK'nin genç forveti Ali Habeşoğlu, 41 maçta 12 gol ve 4 asistle dikkat çekti.

TRENDYOL 1'inci Lig play-off yarı finalinde Çorum Futbol Kulübü'ne elenip Süper Lig hayallerine veda eden Bodrum Futbol Kulübü'nde genç golcü Ali Habeşoğlu sezona damga vuran oyunculardan biri oldu. Geçen yaz döneminde 3'üncü lig ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor'dan transfer edilen 21 yaşındaki forvet, kariyerinde ilk kez görev yaptığı 1'inci ligde 41 maça çıktı. Bodrum FK formasını 2798 dakika boyunca terleten Ali Habeşoğlu, 12 gol atıp 4 tane de asist yaparak takımının en önemli kozlarından biri olmayı başardı. Türkiye U21 Milli Takımı'nda da sürekli forma giymeye başlayan Ali Habeşoğlu, birçok Süper Lig takımının da dikkatini çekti. Ali Habeşoğlu için RAMS Başakşehir FK'nın nabız yokladığı öğrenilirken, genç forvetin yeşil-beyazlılarla 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: DHA

