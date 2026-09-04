Ali Habeşoğlu Trabzon'a geldi ve 'Çok büyük bir camiaya geldim' dedi - Son Dakika
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Ali Habeşoğlu Trabzon'a geldi ve 'Çok büyük bir camiaya geldim' dedi

Ali Habeşoğlu Trabzon\'a geldi ve \'Çok büyük bir camiaya geldim\' dedi
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Trabzonspor'un Bodrum FK'dan kadrosuna kattığı 22 yaşındaki santrfor Ali Habeşoğlu, Trabzon'a geldi. Genç futbolcu, taraftarların karşılaması sonrası yaptığı açıklamada, 'Çok büyük bir camiaya geldim. İnşallah elimden gelen her şeyi yapıp çok katkı vermek istiyorum' dedi.

TRABZONSPOR'un Bodrum FK'dan kadrosuna kattığı 22 yaşındaki santrfor Ali Habeşoğlu, Trabzon'a geldi. Genç futbolcu, "Çok büyük bir camiaya geldim. İnşallah elimden gelen her şeyi yapıp çok katkı vermek istiyorum" dedi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un kadrosuna kattığı 22 yaşındaki santrfor Ali Habeşoğlu, saat 18.00 sıralarında Trabzon'a geldi. Genç futbolcuyu Trabzon Havalimanı'nda bordo-mavili taraftarlar karşıladı. Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Habeşoğlu, Trabzonspor'a transferinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

'ÇOK BÜYÜK BİR CAMİAYA GELDİM'

Ali Habeşoğlu, "Çok mutluyum. Çok büyük bir camiaya geldim. İnşallah elimden gelen her şeyi yapıp çok katkı vermek istiyorum. Süre bulursam en iyi şekilde değerlendireceğime inanıyorum" dedi. Genç santrfor, Trabzonspor'da 99 numaralı formayı giyeceğini söyledi.

Bordo-mavili taraftarlarla buluşmasının ardından Ali Habeşoğlu, kendisini bekleyen özel araçla havalimanından ayrıldı.

Kaynak: DHA

Trabzonspor, Trabzon, Bodrum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Habeşoğlu Trabzon'a geldi ve 'Çok büyük bir camiaya geldim' dedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ali Habeşoğlu Trabzon'a geldi ve 'Çok büyük bir camiaya geldim' dedi - Son Dakika
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