Ali Koç aldığı haber sonrası apar topar Faruk Ilgaz Tesisleri\'nden ayrıldı

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı sırasında aldığı acı haberin ardından salondan ayrıldı.

VEFAT HABERİ SONRASI SALONDAN ÇIKTI

Ali Koç bitişe kadar kalmayı planladığı YDK'dan Fenerbahçe eski yöneticisi Ahmet Çelebi'nin vefatı nedeniyle erken ayrıldı.

ALACAKLARINI HİBE ETTİ

Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılırken, toplantıda kulübün mali yapısına ilişkin önemli bir gelişme kamuoyuyla paylaşıldı. Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, eski başkan Ali Koç'un kulüpten olan tüm alacaklarını hibe ettiğini açıkladı. Salar, önceki toplantılarda borç kalemleri arasında Ali Koç'a olan borcun da yer aldığını hatırlatarak, Ali Koç'un ailesini ve varislerini de kapsayan tüm hukuki evrakları imzalayıp kulübe teslim ettiğini ve Fenerbahçe'den olan tüm alacaklarından feragat ettiğini söyledi. Ali Koç'un kulüpten olan alacağının yaklaşık 3,5 milyar TL olduğu biliniyor.