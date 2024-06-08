Ali Koç: Avrupa'nın batma riski en fazla olan takımıydık. Oradan Mourinho'yu getirir noktaya geldik
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Avrupa'da batma riski en fazla olan takım olduklarını belirterek, Jose Mourinho'nun takımı getirir noktaya geldiklerini söyledi. Koç, İstanbul'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Fenerbahçe'nin son yıllarda yaşadığı zorlukları ve başarıları anlattı.
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10.06.2024 12:43:14. #1.12#
SON DAKİKA: Ali Koç: Avrupa'nın batma riski en fazla olan takımıydık. Oradan Mourinho'yu getirir noktaya geldik - Son Dakika
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