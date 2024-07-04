Ali Koç bırakıyor! Kulüpler Birliği'ne tartışmalara neden olacak başkan adayı - Son Dakika
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Spor

Ali Koç bırakıyor! Kulüpler Birliği'ne tartışmalara neden olacak başkan adayı

Ali Koç bırakıyor! Kulüpler Birliği\'ne tartışmalara neden olacak başkan adayı

Süper Lig'in yeni ekibi Eyüspor'un başkanı Murat Özkaya, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı. Özkaya, yeni başkanın seçileceği Kulüpler Birliği Vakfı toplantısına girişi sırasında "Aday olacak mısınız?" sorusuna "Tabii ki..." yanıtını verdi. Murat Özkaya'nın Galatasaray kulübüne üyeliği de bulunuyor. Öte yandan mevcut başkan Ali Koç'un aday olması beklenmiyor.

04.07.2024 17:51
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Kulüpler Birliği Vakfı, bugün yapacağı toplantıda yeni başkanını seçecek. Mevcut başkan Ali Koç'un göreve devam etmesi beklenmezken, sürpriz bir aday ortaya çıktı.

ALİ KOÇ BIRAKIYOR

Yağız Sabuncıoğlu'nun haberine göre Ali Koç, yeni sezon öncesi başkanlık seçimi için aday olmayacağını, diğer kulüp başkanlarına da iletti. Diğer başkanlar ise Ali Koç'un göreve devam etmesini istedi ancak Koç kararından vazgeçmedi.

ARAT ADAY OLMAYACAK

Ali Koç'un aday olması durumunda Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ı destekleyeceği öğrenilirken Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'a da toplantıya girişi sırasında aynı soru yöneltildi. Arat, bu soruyu "Hayır" diyerek cevapladı.

ÖZKAYA "ADAYIM" DEDİ

Öte yandan Trendyol Süper Lig'in yeni takımı Eyüspor'un başkanı Murat Özkaya Kulüpler Birliği Vakfı başkan adaylığını açıkladı. Kulüpler Birliği Vakfı toplantısına girişi sırasında basın mensuplarıyla selamlaşan Özkaya, "Kulüpler Birliği Başkanlığı'na aday olacak mısınız?" sorusuna "Tabii ki..." yanıtını verdi.

Ali Koç bırakıyor! Kulüpler Birliği'ne sürpriz başkan adayı


MURAT ÖZKAYA KİMDİR?

Murat Özkaya, 2005 yılında kurulan Metal Oto'nun sahibidir. Metal Oto, Türkiye genelinde yaklaşık 9.000 araç filosu ve 500 personeli ile 25 ilde faaliyet gösteriyor. 2018 yılında Metal Oto bünyesine katılan Central Rent a Car ve İngiltere menşeili Green Motion markaları ile bireysel kullanıcılara ve kurumsal firmalara günlükten 6 aya kadar olan vadelerde kısa dönem araç kiralama hizmeti sunuyor. Murat Özkaya, 2019'dan bu yana Eyüpspor'un başkanlığını yapıyor. Özkaya'nın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Sixt Rent a Car firması ise Galatasaray'ın forma göğüs sponsorudur. Öte yandan Murat Özkaya'nın Galatasaray kulübü üyeliği de bulunuyor.

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Son Dakika Spor Ali Koç bırakıyor! Kulüpler Birliği'ne tartışmalara neden olacak başkan adayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • ercan karakayış: Fenerbahçeye beşiktaşa trabzonspora başka kliplere üyeliği olanlar sorun değil konu GALATASARAY olunca mı sorun bakın işinize 28 21 Yanıtla
    Osman Keçeci: Sevgili Ercan mükemmel özetlemiş 12 12 Musab Özkan: Aynen ligde kaç tane diğer takımların başkanı fenerbahçe kongre üyesi onların lafı bile edilmez ama Galatasaray olunca haberi yapılır 6 8 Sedat Mentrş: Süper olur, Tff başkanı concon ftö Kulupler birliği başkanı concon Ne mutlu süper olur 6 7
  • Doğu Bulut: Üsküdar bağlarbaşı'nda İlker ticarette çalışan bir elemandı ok lakabı at kafa Murat idi nereden nereye 3 1 Yanıtla

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