Ali Koç dev derbi sonrası harekete geçti! Galatasaray yönetimini arayıp teşekkür etti

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Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Mücadeleyi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus tribünden izlerken, karşılaşma sonrası Ali Koç sarı-kırmızılı yönetime telefon etti.

GALATASARAY'DAN JESUS'A JEST

Fanatik'te yer alan habere göre, Fenerbahçe 'nin Portekizli antrenörü Jorge Jesus derbi mücadelesini yerinden takip etti. Sarı-Lacivertli kulüp Galatasaray'ı arayarak Jorge Jesus'un maçı yerinden takip etmek istediğini talep etti. Bu talep sonrası Sarı-Kırmızılı kulüpten büyük jest geldi.

MAÇTA BOL BOL NOT ALDI

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus Galatasaray'ın ev sahibi olduğu karşılaşmayı daha önce Fıratpen'e ait olan ancak bu sezon başkanlık locası diye bilinen yerde ağırladı. Portekizli futbol adamının locada maçtan notlar alması gözlerden kaçmadı.

"SIRA SENDE"

Jorge Jesus karşılaşma sonrası aracına binerken bazı Galatasaray taraftarları "Sıra sende" diyerek Portekizli teknik adama takıldılar.

ALİ KOÇ TEŞEKKÜR ETTİ

Galatasaray Stadı'nın en güzel locasında mücadeleyi izleyen Jorge Jesus memnuniyetini başkan Ali Koç'a aktardı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da Galatasaraylı yöneticileri arayarak Jesus'un iyi ağırlanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.